Ligue 2 : le coup d’envoi d’ASSE-Nantes décalé

Changement de programme pour l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes. Alors que les deux formations doivent s’affronter ce samedi 24 octobre à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2, l’horaire de la rencontre a été modifié. Initialement prévu à 20h, le coup d’envoi sera finalement donné à 20h45, soit 45 minutes plus tard que prévu. Cette décision a été prise à la demande de la préfecture de la Loire, en accord avec le diffuseur beIN SPORTS, comme l’a annoncé la Ligue de Football Professionnel. La rencontre se disputera toujours à la même date et sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 1.

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🚨 Le coup d’envoi d’AS Saint-Étienne – FC Nantes décalé à 20h45 le samedi 24 octobre. À la demande de la Préfecture de la Loire et en accord avec le diffuseur beIN SPORTS, le coup d’envoi de la rencontre AS Saint-Etienne – FC Nantes, comptant pour la 10ème journée de Ligue 2 BKT et initialement programmée le samedi 24 octobre à 20h00, est décalé le même jour à 20h45 sur beIN SPORTS 1. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 22, 2026

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Ce changement d’horaire intervient à quelques jours d’une affiche entre deux clubs historiques du football français, habitués aux confrontations dans l’élite. Si la LFP n’a pas précisé les raisons exactes de cette demande préfectorale, cette modification nécessite une adaptation de l’organisation autour de la rencontre, notamment pour les supporters qui prévoient de se rendre au stade Geoffroy-Guichard.