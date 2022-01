Ligue 2 : Toulouse et Ajaccio prennent la tête et enfoncent Nancy et Amiens

Matches en retard de la 20e journée de Ligue 2, les rencontres entre Amiens et Ajaccio ainsi qu'entre Toulouse et Nancy se tenaient ce mercredi. Toulouse a réalisé un match plein contre Nancy. Rapidement Basila a été exclu (25e) et Toulouse a accéléré. Onaiwu a ouvert le score (29e) avant que l'Australien Genreau double la mise quelques secondes plus tard (30e). En seconde période, l'écart a grandi avec une réalisation de Van den Boomen (55e) tandis que Ratao a assuré le succès des Pitchounes (88e). Une victoire 4-0 qui permet à Toulouse de doubler Sochaux et de prendre la tête de la Ligue 2. Nancy est lanterne rouge avec sept points de retard sur Valenciennes (17e) et six longueurs sur Amiens (18e et barragiste).

Justement, les Picards jouaient aussi ce soir et la rencontre s'est mal déroulée contre Ajaccio. Juste avant la pause, c'est Nouri qui a marqué pour les insulaires (42e). Arrachant une victoire 1-0, Ajaccio remonte à la deuxième place à égalité de points avec le leader toulousain et avec deux points d'avance sur Sochaux. Ajaccio a encore un match de retard par rapport à ses deux rivaux.