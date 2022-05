La famille de Christian Pulisic alimente les rumeurs sur son avenir

Le père de l’attaquant de Chelsea, Christian Pulisic, a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux qui pourrait laisser présager un départ de l’Américain de 23 ans. L’ailier des Blues a disputé cette saison 34 matches, dont 17 où il a débuté sur le banc, a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives. L’avenir de l’international américain, engagé avec le club londonien jusqu’en juin 2024 semble incertain, avec en plus de cela la situation économique actuelle causée par la vente du club, qui va enregistrer quelques départs lors du mercato estival.

La suite après cette publicité

Pour remettre une pièce dans la machine, Mark Pulisic, le père du joueur, a posté dimanche sur son compte Twitter un message qui ouvre la porte à un départ de son fils. « Ce qui est triste, c'est qu'il aime ce club, ses coéquipiers et Londres... Il s'investit corps et âme pour être un professionnel. Allez, mon garçon... 6 gros mois devant vous », a écrit le père de Pulisic avant de supprimer la publication quelques instants plus tard. Affaire à suivre...