MU : Bryan Mbeumo vole au secours de Michael Carrick

Au coup de sifflet final, Bryan Mbeumo n’a pas caché sa déception après la nouvelle débâcle de Manchester United face à Chelsea (2-0). L’attaquant camerounais estime pourtant que les Red Devils avaient réalisé une première période convaincante et auraient même pu prendre l’avantage d’un ou deux buts avant la pause. « Beaucoup de déception. Je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses, surtout en première mi-temps, où nous aurions pu mener de un ou deux buts », a-t-il regretté.

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Interrogé sur une éventuelle responsabilité des joueurs envers Michael Carrick après cette nouvelle contre-performance, Mbeumo a défendu l’état d’esprit du groupe. «Non, bien sûr que non ! Je pense que l’état d’esprit était au rendez-vous dès la première minute. C’était plus difficile à 10 contre 11. On a toujours confiance en tout le monde. Malgré notre infériorité numérique, on a quand même ressenti une certaine frustration en fin de match. Mais je pense qu’on a tout donné en tant qu’équipe aujourd’hui. Peut-être qu’aujourd’hui, on a simplement manqué quelques occasions. On aurait pu prendre l’avantage dès le début du match, mais c’est un point positif à retenir de cette rencontre…», a-t-il lâché.