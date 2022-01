Danemark : Simon Kjaer assure que le football n'est plus aussi important qu'avant

L'année 2021 de Simon Kjaer (32 ans) a été très particulière. Le capitaine de la sélection danoise et défenseur central de l'AC Milan, a été retenu dans la liste du Ballon d'Or et a même été joueur de l'année 2021 par The Guardian. Au-delà du sportif, le défenseur avait notamment porté secours à son coéquipier Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque à l'Euro 2020, face à la Finlande (0-1). Un événement qui l'a marqué à vie, comme il l'a raconté au journal britannique.

«C'est notre ami. Pas un collègue, un ami. Cela a rendu la situation beaucoup plus forte, et ce que nous avons fait était instinctif. Je ne crois pas que l'on puisse se préparer à quelque chose comme ça. Je sais, pour ma part, que je n'aurais pas été capable de faire tout cela sans mon équipe à mes côtés. En fin de compte, tout n'avait qu'un seul but, et c'était pour Christian, son bien-être à ce moment-là et sa famille, a-t-il expliqué avant d'assurer que le football n'est plus aussi important qu'avant, pour lui. Je suis toujours énervé par le penalty, et par le fait d'avoir manqué la finale. Mais finalement, c'était secondaire et le football est devenu secondaire pour moi. Ce n'est plus aussi important qu'avant.»