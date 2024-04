Le PSG place ses pions pour un coup à plus de 87 M€

Ce soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous au Parc des Princes avec le FC Barcelone dans le cadre des 1/4 de finale de l’UEFA Champions League. Mais les Franciliens en profiteront pour scruter d’un peu plus près certains joueurs adverses comme Lamine Yamal, Pau Cubarsi ou encore Frenkie de Jong. Tous sont liés aux champions de France, qui préparent d’ores et déjà l’après-Mbappé. D’autant qu’ils auront des moyens financiers bien plus importants. Ils comptent d’ailleurs en utiliser une bonne partie pour recruter un ou plusieurs éléments offensifs.

Comme expliqué sur notre site, Luis Diaz (27 ans), dont l’agent est proche d’Antero Henrique, plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. Des premiers contacts ont été noués entre les diverses parties. Une tendance qui se confirme de jour en jour. Ce mercredi, le Telegraph et The Sun indiquent que le PSG et le FC Barcelone, ainsi que d’autres clubs, sont bien intéressés par le Colombien. Cette saison, le natif de Barrancas a participé à 42 rencontres toutes compétitions confondues, dont 34 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de marquer 13 buts et de délivrer 4 assists. Un bilan honorable.

Au-delà des chiffres, ses nombreuses qualités et son profil plaisent, malgré le fait qu’il ait été blessé à plusieurs reprises. Tout cela, les Reds en sont conscients. Les médias anglais expliquent que le club de la Mersey et le joueur sont à la croisée des chemins. Ils doivent décider s’ils s’orientent vers une prolongation du footballeur sous contrat jusqu’en 2027 ou bien une vente. Les nombreux intérêts, en particulier celui du PSG, fait beaucoup réfléchir Liverpool, qui ne ferme pas la porte à un départ. L’écurie de Premier League, qui a payé 44,5 millions d’euros en 2022 pour l’arracher à Porto, a fixé son prix.

En effet, il faudra mettre sur la table au moins 75 millions de livres sterling, soit environ 87,6 millions d’euros. Une somme importante. Mais le PSG a plus de chances que le Barça, qui a des problèmes financiers. Liverpool planche donc sur le sujet sérieusement. D’autant que l’écurie anglaise échange sur ce point avec Raul Costa, l’agent du Colombien qui est aussi celui de Ruben Amorim. L’entraîneur que les dirigeants veulent installer sur le banc pour remplacer Jürgen Klopp. Des rendez-vous ont eu lieu ces derniers jours le concernant et les deux parties en ont profité pour évoquer aussi le cas Luis Diaz. Et la tendance est plutôt à un départ…