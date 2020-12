Borussia Dortmund : la mise au point de Mino Raiola sur le futur d'Erling Haaland

Avec Eduardo Camavinga, Erling Haaland est l’un des jeunes talents de la planète football annoncé comme l’une des stars du prochain mercato estival 2021. Un an seulement après son arrivée au Borussia Dortmund, le prodige norvégien est courtisé de toutes parts. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, presque tous les cadors de la scène européenne le veulent. Lié aux Marsupiaux jusqu’en 2024, le Scandinave ne devrait pas faire long feu en Bundesliga (23 buts inscrits en 23 matches). Cependant, le père de l’attaquant avait joué la carte du bémol à l’heure où les rumeurs de départ ne cessent de s’intensifier.

« Nous parlons ici de spéculation. Erling n'y pense pas actuellement, moi non plus. Nous avons signé un contrat longue durée avec Dortmund, et le BvB est une équipe fantastique pour lui en ce moment. Nous n'avons pas l'intention de regarder plus loin. Vous ne savez jamais ce qu'il va se passer. Je pense qu'il veut gagner des trophées avec Dortmund. C'est son objectif. Erling peut encore réaliser beaucoup de choses en Allemagne et faire de grands progrès. »

Raiola plus mesuré sur le cas Haaland

Papa Haaland dit-il vrai ou quelque chose se trame-t-il en coulisses ? Après avoir mis le feu à Manchester en déclarant que Paul Pogba va quitter Old Trafford en fin de saison, Mino Raiola, qui est également l’agent d’Haaland, a également évoqué le futur du Norvégien dans les colonnes de Tuttosport. Et voici quelques extraits. « Haaland a signé avec le Borussia Dortmund jusqu'au 30 juin 2024. Les journaux écrivent sur un intérêt du Real Madrid ? Eh bien, ce n'est pas nouveau. En effet, où est la nouveauté ? Haaland est actuellement très bien au Borussia et à Dortmund. Il a l'ambition de remporter la Ligue des Champions », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« Quand Haaland partira, il ne le fera pas pour de l'argent, mais pour le charme (de son courtisan) et l'ambition. Je le répète : ce n'est pas une question d'argent. Je le répète : il est bien là où il est. Si à l'avenir il veut partir, comme cela arrive souvent à tous les joueurs et pas seulement aux miens, il en informera son agent qui à son tour en informera le club concerné. C’est vrai que les contrats sont en principe faits pour être respectés, mais ce qui compte le plus, même pour les réglementations internationales, c'est la volonté du joueur. Je ne parle pas de rupture unilatérale du contrat, je souligne juste l'importance de la volonté du joueur. » C’est dit.