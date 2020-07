Liga : Osasuna s'impose sur le fil contre le Celta de Vigo

Pour cette 36e journée de Liga, Osasuna (11e) recevait le Celta de Vigo (16e) dans son antre du Estadio El Sadar. Les joueurs du Celta, qui restaient sur quatre matches sans victoire mais deux matches nuls contre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, devaient à tout prix gagner des points cette après-midi afin de se donner un peu d’air au classement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas manqué leur entame de match. Bien servi par un bon centre venu de la gauche, Santi Mina n’avait plus qu’à ouvrir son pied droit et tromper le portier espagnol (10e). Seulement, ces dernières semaines, les joueurs du Celta avaient la fâcheuse tendance à se faire rattraper au score. Et une fois de plus, cela n’a pas manqué. Bien servi après un bon travail de ses partenaires, Gallego Enric trompait d’une tête puissante le gardien des ciels et blancs (23e).

De retour des vestiaires, les hommes d’Oscar Garcia poussaient pour reprendre l’avantage au score, mais Iago Aspas, l’homme en forme du moment, voyait son tir puissant repoussé par le gardien (56e). Alors que le match nul se profilait peu à peu, Arnaiz José offrait finalement la victoire aux siens dans les toutes dernières minutes de la rencontre (90e+1, 2-1). Avec cette victoire, Osasuna conforte sa place au classement (11e). À l’inverse, le Celta s’enlise dans les profondeurs du classement et compte quatre petits points d’avance sur le premier relégable.