CdM 2026, Argentine : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde

Auteur d’un triplé face à l’Algérie (3-0), lors du premier match de l’Argentine dans cette Coupe du Monde 2026, Lionel Messi a réussi l’exploit de revenir à égalité avec Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du Monde.

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Messi entre dans la légende ! 🐐

Cette fois, Lionel Messi ne tremble pas et ouvre le score pour l'Argentine. Avec ce 17e but en Coupe du Monde, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.



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Ce soir, le numéro 10 argentin avait même l’occasion de prendre seul la tête de ce classement de prestige. Pour cela, il lui suffisait d’inscrire un seul but contre l’Autriche. Ce que le joueur de l’Inter Miami a fait à la 39e minute en reprenant victorieusement un centre du Marseillais Medina pour ouvrir le score.

Le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du Monde :

Lionel Messi : 17 buts

Miroslav Klose : 16 buts

Ronaldo : 15 buts

Gerd Müller, Kylian Mbappé : 14 buts