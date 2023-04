Aston Villa : Unai Emery clame son amour pour Pep Guardiola et Mikel Arteta

Pep Guardiola, Mikel Arteta, Unai Emery… Les techniciens espagnols sont en vogue cette saison en Premier League, et ne manquent pas l’occasion de se jeter des fleurs mutuellement lorsqu’elle se présente. Dans un entretien accordé au quotidien AS ce vendredi, c’est Unai Emery qui n’a pas cette fois pas tari d’éloges au sujet de ses deux compatriotes.

«En Espagne, nous avons eu des références et je l’apprécie. On a eu d’abord (Rafael) Benítez, puis Guardiola. Certains disent encore que Pep a fait de mauvaises choses, je pense que tout ce qu’il a fait est très bien, insiste l’actuel entraîneur d’Aston Villa. Il a ouvert de nombreuses portes pour le reste d’entre nous. C’est le meilleur entraîneur que j’ai jamais rencontré. Reprendre ses principes et pouvoir le mettre en harmonie avec votre style aide beaucoup, souligne-t-il, avant d’évoquer Mikel Arteta et ses autres homologues ibériques. Mikel a l’avantage d’avoir été joueur en Angleterre, de bien connaître la culture, d’avoir collaboré avec Guardiola et d’ensuite avoir pu reproduire ce travail. Et il y a aussi d’autres entraîneurs prestigieux comme Lopetegui (Wolverhampton), Javi Gracia (Leeds) qui a disputé une finale de FA Cup, ou encore Roberto Martínez à l’époque.»

