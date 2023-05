Le constat accablant d’Hervé Renard sur la D1 féminine

Invité de beIN Sports ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard a dressé un constat accablant de l’état actuel du championnat français féminin. «Le message est très clair. Mon avis ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde mais, avant de chercher des moyens supérieurs, des sponsors plus importants, il faut d’abord construire. Si on ne fait pas grand chose pour les attirer, ça va être difficile de les faire venir. Il faut une meilleure réalisation, des meilleurs stades: ça part des stades, des présidents de club… Donc je vais leur mettre un peu la pression», a tout d’abord lancé l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite avant de poursuivre.

«On ne peut plus avoir une D1 féminine qui soit filmée dans des stades de 3e ou 4e niveau pour le football masculin. On ne peut pas avoir un football de qualité. On voit une finale entre l’Angleterre et le Brésil avec 83.000 spectateurs à Wembley, tout est dit. C’est le football d’aujourd’hui. Ada (Hegerberg) a entièrement raison, il faut que des joueuses de cette envergure le disent. Elle a fait le constat, ça fait 8-9 ans qu’elle est en France et le football féminin français n’a pas assez évolué, en restant gentil dans nos commentaires. Il faut une prise de conscience, mais la prise de conscience doit être totale».

