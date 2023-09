EdF : Lucas Hernandez chambre son frère sur la concurrence

La suite après cette publicité

Cet hiver au Qatar, le malheur d’un frère a fait le bonheur de l’autre. Blessé dans les premières minutes de la rencontre entre la France et l’Australie, match d’ouverture de la dernière Coupe du monde, Lucas Hernandez avait dû déclarer forfait pour le reste de la compétition. Face à cette absence, Didier Deschamps avait aligné Théo Hernandez qui avait alors réalisé une très beau Mondial en qualité de défenseur gauche des Bleus.

Pour ce rassemblement de septembre, les deux frères sont à nouveau réunis. Présent en conférence de presse ce mardi, le nouveau joueur du PSG s’est amusé de la concurrence avec son frère : «Je marque jamais de buts donc… On est très content d’être ici. On se chambre un peu de temps en temps mais c’est dans la famille. Si c’est lui qui joue, je serai hyper content pour lui et si c’est l’inverse je pense qu’il sera content aussi.» Reste à savoir qui décidera d’aligner Didier Deschamps entre les deux frères.