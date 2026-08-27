Mercato : Lille écarte Matias Fernandez-Pardo !

« Matias Fernandez-Pardo, c’est un joueur sur qui on compte et à qui il reste 3 ans de contrat. C’est un joueur important pour nous car on voit qu’on est limité offensivement avec Giroud. On compte sur lui, la dernière semaine est décisive pour tout le monde. Mais il est important et parler de départ, ce n’est pas d’actualité en étant honnête ». Tels étaient les propos de Sylvain Armand, coordinateur sportif du LOSC, lorsqu’il était interrogé sur l’avenir de Matias Fernandez-Pardo (21 ans) ce week-end.

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Il faut dire que l’international belge est très convoité. Ces dernières semaines, son nom a par exemple été évoqué du côté de Newcastle et de l’Atlético de Madrid, alors que, comme révélé en exclusivité par nos soins, il figure aussi sur la short-list d’Arsenal. De son côté, le joueur a pris la parole et a tenu à démentir les informations expliquant qu’il a séché les derniers entraînements, évoquant des « mensonges » qui circulent dans la presse.

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Il ne s’entraînera plus avec le LOSC

Quoi qu’il en soit, il y a bel et bien un casse-tête autour du Belge en interne à Lille. En conférence de presse, Davide Ancelotti a d’ailleurs annoncé la mise à l’écart du joueur. « On a pris la décision qu’il ne s’entrainait pas avec le groupe jusqu’à la fin du mercato et jusqu’à la solution de sa situation. C’est un sujet de mercato et donc un sujet de club », a ainsi indiqué le tacticien italien.

Une décision forte donc prise par la direction lilloise, qui attend 70 millions d’euros pour l’ancien de La Gantoise qui avait coûté environ 11,5 millions d’euros il y a un an. Autant dire qu’il ne devrait pas jouer face au PSG en Ligue 1 demain soir non plus. On peut imaginer qu’il y a, aussi, volonté de le préserver et d’éviter toute blessure qui pourrait compromettre un futur transfert. Affaire à suivre…