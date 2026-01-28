Black Night Football Club prend le contrôle total du FC Lorient

Promu en Ligue 1, le FC Lorient réalise une saison intéressante. Actuel neuvième de Ligue 1, le club breton a fait un grand pas vers le maintien et devra continuer sur cette lignée. En coulisses, cela s’active et comme prévu depuis plusieurs semaines, Black Night Football Club devient actionnaire unique du club.

La suite après cette publicité

Déjà actionnaire minoritaire du club depuis fin 2022, le groupe américain détenu par Bill Foley vient de prendre officiellement le contrôle du club dont Loïc Féry reste le président. «Black Knight Football Club (BKFC) devient l’actionnaire unique du club après un accord stratégique visant à renforcer le développement à long terme du FC Lorient, dans un environnement footballistique de plus en plus compétitif. Loïc Féry conserve ses fonctions de président du club, poste qu’il occupe depuis 2009, et devient également actionnaire de BKFC aux côtés de William P. Foley, dirigeant associé de BKFC. Avec plus de 550 M$ de fonds propres, BKFC apporte au FC Lorient une solidité financière et des ressources stratégiques», peut-on lire dans un communiqué.