FC Barcelone - Osasuna : les compositions officielles

Place à la seconde demi-finale de cette Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone affronte Osasuna à partir de 20h à Riyadh. Tenant du titre, le Barça va tenter de rejoindre son grand rival madrilène en finale, un potentiel clasico que tout le monde attend. De son côté, Osasuna ne fait pas office de favori mais entend bien bouleverser les pronostics en faisant tomber le club catalan. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Xavi fait dans le classique avec un 4-3-3. Inaki Pena dans le but, une charnière Araujo-Christensen et Balde ainsi que Kounde en latéraux. Dans le coeur du jeu on retrouve Sergi Roberto, De Jong et Gundogan. Enfin pour animer l’attaque, Raphinha et Ferran Torres entoureront Lewandowski. En face, Osasuna tentera de faire bloc en défense, Moi Gomez et Budimir seront les principaux dangers offensifs.

Les compositions

FC Barcelone : I.Pena - Kounde, Araujo, Christensen, Balde - S.Roberto, De Jong, Gundogan - Raphinha, Lewandowski, F.Torres

Osasuna : S.Herrera - Areso, Garcia, Catana, Pena , Cruz - Arnaiz, Munoz, Oroz - M.Gomez, Budimir