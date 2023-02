OL : un groupe affaibli pour le déplacement à Angers

Les cadres vont manquer à Laurent Blanc. Ce samedi (17 heures), l’Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse de l’Angers SCO, bon dernier de Ligue 1, avec l’espoir d’entamer une nouvelle série positive après avoir chuté contre l’AJ Auxerre (1-2), au Groupama Stadium, le week-end dernier. Pour ce match, les Gones seront privés de plusieurs joueurs.

La suite après cette publicité

Alexandre Lacazette, Jerome Boateng, Houssem Aouar, Malo Gusto et Corentin Tolisso manquent en effet tous à l’appel dans le groupe convoqué par Laurent Blanc et dévoilé ce vendredi par l’OL. À noter la présence pour la première fois de la recrue Jeffinho, ou encore celle du jeune El Arouch, tandis que Cherki, Dembélé, Caqueret, Lovren et Tagliafico sont bien là.

À lire

OL : Laurent Blanc se prononce sur OM-PSG