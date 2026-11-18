Cinq mois après son retour sur le banc du Congo, Claude Le Roy a posé sa démission. Le «sorcier blanc» l’a annoncé hier soir après la défaite de son équipe face aux Comores (0-1), quasiment synonyme d’absence des Diables Rouges lors de la prochaine CAN. Avec seulement 2 points pris en 4 journées, les Congolais doivent impérativement remporter leurs deux derniers matchs face à la Namibie et le Cameroun, et il faudrait que les Comores perdent dans le même temps les leurs, pour espérer se qualifier. Autant dire que cela ressemble à une mission impossible.

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« Pour alléger l’atmosphère, pour que les choses soient sereines pour le football de ce pays, je présente ma démission. J’ai failli à ma tâche, même si mathématiquement ce n’est pas terminé. (…) Je pense que la meilleure solution pour apaiser le climat, pour que les gens puissent repartir sur des bases saines. J’ai pris du plaisir à bosser avec cette équipe, présenter ma démission me semble être la voie la plus honnête. Je sais que le football congolais a un avenir, de nouveaux talents vont émerger. Mon regret, c’est de ne pas avoir pu participer un peu plus à l’avènement de tous ces jeunes talents. J’aime ce pays, je suis venu ici pour la première fois il y a 55 ans, j’ai été très heureux de revenir », a confié le coach de 78 ans en conférence de presse.