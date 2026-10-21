OM : les mots de Bruno Genesio sur le très attendu Antoine Valero

Réclamé en équipe première par de nombreux supporters marseillais après ses belles prestations en réserve, Antoine Valero a été retenu par Bruno Genesio pour la rencontre de Ligue Europa face à Sturm Graz ce jeudi. En conférence de presse d’avant-match, le coach marseillais a justifié son choix de convoquer l’international français U19, dont il loue le comportement.

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«De voir que les jeunes répondent à nos demandes et à nos attentes, peut-être un peu plus vite que ce qu’on pouvait penser, c’est une très bonne nouvelle. Il y a aussi le retour de certains joueurs cadres. On a intégré Antoine Valero parce qu’il montre des choses avec la réserve et on essaie toujours de valoriser les bons comportements», a expliqué Bruno Genesio.