Le PSG crée une nouvelle équipe réserve

Certains jeunes joueurs franchissent le pas au Paris Saint-Germain et figurent rapidement dans l’équipe première, à l’image de Warren Zaïre-Emery, du haut de ses 18 ans. Mais certains peinent à se faire une place, compte tenu de la forte concurrence au sein de la formation francilienne. Dans cette optique, le club de la capitale a créé une équipe réserve (supprimée en 2019 par Antero Henrique, faute de bons résultats), le groupe «espoirs» comme le souligne L’Équipe, dans l’optique de laisser du temps de jeu aux jeunes afin de les préparer à l’équipe première.

Le directeur du centre de formation du PSG Lucas Cattani et Yohan Cabaye, son adjoint, sont les partisans de cette initiative. Cette équipe sera composée de joueurs de moins de 21 ans, et sera un tremplin entre la formation et les A. Ainsi, les jeunes joueurs pourront acquérir de l’expérience et continuer de se développer, sans être barré par la concurrence des stars du PSG. De leur côté, les catégories U17 et U19 seront rajeunies pour permettre la création de cette équipe réserve potentiellement dirigée par Zoumana Camara.