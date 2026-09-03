PSG : Luis Enrique s’enflamme pour le mercato et explique le départ de Bradley Barcola

Il avait promis de faire un grand bilan sur le mercato du PSG à la fin du marché estival et ça n’a pas loupé. Ce jeudi, en conférence de presse avant la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco, Luis Enrique s’est longuement confié sur le mercato parisien. Un mercato qui a notamment été marqué par les départs de Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee et qui a vu Mika Godts, Ferran Torres, Lucas Digne et Maghnès Akliouche rejoindre le double champion d’Europe en titre. Et avec ces mouvements, le technicien espagnol a semblé comblé puisqu’il a tenu à remercier chaleureusement sa direction.

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«Le bilan que je peux faire c’est qu’on a fait un mercato exceptionnel, pour moi, sans aucun doute. Je pense que le président, la direction avec Luis Campos ont fait un travail incroyable. Je suis très content. Je peux faire une petite introduction sur le sujet. Je veux souligner les joueurs qui sont partis : Ramos, Lee, Barcola et Mbaye. Ils ont été très importants dans la conquête des trophées ces deux dernières années ; je leur souhaite le meilleur. Ça a été nécessaire car on a besoin de redonner de l’énergie à l’équipe en termes d’ambition. Ça a été un mercato exceptionnel. On est content de démarrer la saison avec ce nombre de joueurs. Je peux dire que je suis content, après il faut savoir que le temps d’adaptation, le niveau qu’ils vont donner à l’équipe. Quand on a démarré la deuxième année, tout le monde avait des doutes sur les recrues. Mais après, le résultat est arrivé et on a pu voir le niveau qu’ils ont donné. On a acheté les joueurs qu’on voulait. C’est important de voir leurs visages, voir leurs ambitions de jouer au PSG. Maintenant, il y a des règles de fair-play financier et tu dois savoir vendre, pas seulement acheter. On est l’une des meilleures équipes en Europe sur le terrain et en dehors», a-t-il d’abord lancé sur le mercato global de l’équipe avant d’évoquer le départ qui a fait parler : celui de Bradley Barcola.

Le départ de Barcola était inévitable

Et là encore, l’ancien sélectionneur de la Roja a estimé que c’était nécessaire pour les différentes parties pour aller de l’avant. «Pour Bradley Barcola, c’est un cas différent parce qu’il a énormément grandi à Paris après qu’on l’a pris à l’OL. Il a fait énormément grandir l’équipe avec ses performances et son souhait était d’avoir plus de poids en termes de temps de jeu. Je ne pouvais pas lui garantir ça. À la fin, je pense que tout le monde y gagne avec cette situation. Je l’accepte et je lui souhaite le meilleur. Il voulait partir car il voulait avoir plus d’importance, mais je ne peux donner ça à aucun joueur ; tu dois gagner ça à l’entraînement et aux matches. Lui, il a été important, c’est un joueur aimé, les joueurs l’aiment, c’est une personne incroyable. J’ai parlé que du positif avec lui. Il lui restait encore 2 ans de contrat, mais on a accepté ça et on lui souhaite le meilleur. Ça sera normal à l’avenir que des joueurs partent en étant importants et il faut l’accepter.»

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Le profil de l’ancien Lyonnais, qui excelle dans la prise de profondeur, manquera probablement au PSG même si Luis Enrique a estimé qu’avec les dernières recrues, les Parisiens avaient d’autres armes. «C’est différent car Bradley est différent et on a très bien profité de ça dans notre manière de jouer. Je suis content avec nos trois joueurs dans la ligne d’attaque. Ils jouent partout les trois sur le front de l’attaque (Godts, Akliouche, Ferran Torres), ça sera important cette saison. Quand je vois ce qu’ils montrent déjà à l’entraînement, je suis content. Mais on ne doit pas comparer car on ne sait jamais ce qui va se passer.» Voilà qui est clair et qui confirme aussi que Luis Enrique marche main dans la main avec sa direction sur toutes les décisions sportives.