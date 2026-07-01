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Coupe du Monde

Belgique : quand Rudi Garcia taille le coaching de Pape Thiaw

Par Jordan Pardon
1 min.
Belgique 3-2 Sénégal
winamax
1 2.10 N 3.35 2 3.50 bonus 100€

Malgré deux buts d’avance, le Sénégal s’est effondré et a laissé filer sa qualification en 1/8e de finale de Coupe du Monde au profit de la Belgique ce mercredi soir (2-3). Après la rencontre, Rudi Garcia a pointé du doigt le choix des Sénégalais et de Pape Thiaw de défendre aussi bas pour sécuriser le score.

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«On connaît ces équipes, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi que vers 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça, parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont fait à 2-1, le match a changé d’âme.» Au moins, c’est clair.

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