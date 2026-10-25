Real Madrid : José Mourinho bombe le torse après le Clasico

José Mourinho a remporté son duel tactique face à Hansi Flick ce soir. Lors de ce Clasico remporté par les Merengues (2-1), les joueurs du Real Madrid ont su faire déjouer à merveille des Catalans qui arrivaient en forme. Après le match, l’entraîneur lusitanien était logiquement très content, comme il l’a fait savoir en conférence de presse.

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« C’était un grand match. De très haut niveau. Tu peux gagner en ayant de la chance, en défendant tout le match… Mais nous avons gagné en étant tranquille, et en méritant. […] On a gagné grâce aux joueurs ce soir », a indiqué le coach portugais, qui a tout de même tenu à mettre un petit taquet à l’arbitrage : « la VAR était endormie à la 60e minute, avec un carton rouge pour Cancelo et sa faute sur Diomandé ». Mais pas de doutes, le Special One va bien dormir cette nuit !