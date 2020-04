Manchester United : un nouveau prétendant de taille pour Paul Pogba

Huit matches toutes compétitions confondues, et puis c'est tout. La saison 2019-2020 de Paul Pogba est très compliquée. Gêné par de nombreuses blessures, le milieu de terrain n'a pas beaucoup joué ces derniers mois, avec seulement 610 minutes au compteur depuis cet été. Touché à une cheville, «La Pioche» avait rechuté pendant la période des fêtes de fin d'année et n'a donc plus joué depuis le 26 décembre et une rencontre face à Newcastle United (victoire 4-1).

Son retour est donc assez attendu, alors que les compétitions ont été stoppées à cause de la pandémie de coronavirus. L'international français, lui, a en tout cas hâte de revenir comme il l'avait expliqué aux médias du club mancunien : «je ne sais même plus comment on se sent (sur un terrain, ndlr). J'ai hâte de retrouver ce sentiment. Ça me manque parce que c'est mon travail de jouer au football. J'aime vraiment jouer au football.» Mais l'avenir est incertain et le champion du Monde 2018 pourrait ne pas reporter le maillot des Red Devils si les compétitions ne reprenaient pas cette saison. Car l'avenir personnel du joueur est tout aussi flou.

Des discussions entre Giuseppe Marotta et Mino Raiola

Annoncé sur le départ l'été dernier, Paul Pogba était finalement resté. Mais avec un contrat qui se termine en juin 2021, le joueur formé au Havre pourrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Rapidement, les intérêts de la Juventus, du Paris Saint-Germain et encore du Real Madrid ont été relayés. Le joueur de 27 ans semblait même être l'une des priorités des Merengues et de Zinedine Zidane. Cependant, les écuries européennes intéressées vont devoir faire attention.

D'après les informations de Tuttosport, un autre club italien serait vivement intéressé par Paul Pogba : l'Inter ! Giuseppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri, se serait déjà rapproché de Mino Raiola, l'agent du Français, et des informations sur la situation de l'ancien milieu de la Juventus auraient tout simplement été prises. Reste désormais à savoir si la formation milanaise va passer à l'action. En tout cas, avec la possible vente de Lautaro Martinez, dans le viseur du FC Barcelone, l'Inter pourrait avoir assez de liquidités pour s'offrir le numéro 6.