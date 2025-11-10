Le Real Madrid face au problème de la Mbappé-dépendance

Ils l’ont voulu, ils l’ont eu. Le Real Madrid dispose de Kylian Mbappé et de ses buts, mais aussi des limites que sa présence génère. Le club merengue se repose sur son numéro 10, à juste titre si l’on regarde les statistiques et les 18 buts inscrits par le Français depuis le début de saison. Mais lorsqu’il ne marque pas… Voilà deux rencontres que Mbappé ne trouve pas le chemin des filets. Face à Liverpool en Ligue des Champions puis sur la pelouse du Rayo Vallecano en Liga ce dimanche, pour un triste 0-0. Aligné d’entrée, l’ancien Parisien n’a pas livré sa meilleure prestation, mais il pourra aussi reprocher à ses partenaires un manque de ballons exploitables.

Le problème du Real Madrid dans ce genre de rencontre fermée est récapitulée par Marca. « Le schéma se répète : une possession stérile, des attaques prévisibles, peu de mouvement et une trop grande dépendance à Vinicius pour casser les lignes. » Et voilà donc deux rencontres consécutives sans inscrire le moindre but, alors que ce n’était pas arrivé une seule fois cette saison. Mbappé, auteur de 52,94 % des buts du Real Madrid cette saison, a vu sa série (13 buts en 12 matches) s’interrompre en Liga et il ne battra pas le record établi par Cristiano Ronaldo. Mais ce pourcentage extrêmement haut dit autant de la qualité de Mbappé cette saison que du problème vécu par le Real Madrid.

Une dépendance qui inquiète

Lors de la meilleure saison de Cristiano Ronaldo en termes de buts, en 2014-2015 avec 61 buts inscrits, le Portugais était ainsi l’auteur de 38,61 % des buts du Real Madrid. De même au FC Barcelone, sur la meilleure saison statistique de Lionel Messi, ses buts représentaient 29,46% du total barcelonais. Kylian Mbappé n’est donc véritablement pas assez relayé dans cet exercice. La faute à plusieurs facteurs, comme l’absence sur blessure de Jude Bellingham pendant plusieurs semaines, alors que l’Anglais a montré lors de sa première saison au club son efficacité. Vinicius Jr est également moins précis dans l’exercice. Mais c’est bien le manque de liant collectif qui inquiète les observateurs madrilènes.

« Xabi Alonso a du pain sur la planche, et la priorité absolue est de retrouver de la fraîcheur dans le dernier tiers du terrain, de reconnecter ses attaquants et, surtout, de redonner confiance à l’équipe, confiance qui semblait s’être installée il y a à peine deux semaines », écrit ainsi Marca. Lancé dans une surprenante série de 6 matches consécutifs à l’extérieur (il en reste 4), le Real Madrid ne devrait pas rester muet très longtemps si l’on regarde l’adversité qui se présente : Elche, l’Olympiakos en Ligue des Champions puis Girona et l’Athletic Bilbao. Une série de rencontres qui devrait permettre à Mbappé de retrouver le chemin des filets, et à certains de le trouver tout simplement.