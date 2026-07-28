Coupe du Monde 2038 : l’Allemagne confirme son envie d’organisation

L’Allemagne affiche désormais ouvertement ses ambitions pour l’organisation de la Coupe du monde 2038. L’un des principaux dirigeants du football allemand a confirmé que le pays souhaitait accueillir le Mondial masculin en 2042, tout en laissant la porte ouverte à une candidature dès 2038 si la FIFA acceptait de faire preuve de davantage de souplesse concernant son principe de rotation continentale. Cette prise de position intervient alors que l’hypothèse d’une candidature commune avec la France gagne en crédibilité depuis plusieurs jours. « Nous adorerions, et il y a une initiative de Bernd Neuendorf, président de la Fédération, et de la DFB pour candidater pour l’édition 2042, peut-être même 2038. Ça va dépendre des régulations de la FIFA», a confirmé Axel Hellmann, membre du conseil d’administration de la Fédération allemande de football.

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Le principal obstacle reste toutefois le règlement actuel de la FIFA. Après les éditions 2030 organisées par le Maroc, l’Espagne, le Portugal, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, puis le Mondial 2034 attribué à l’Arabie saoudite, le principe de rotation favorise théoriquement l’Amérique du Nord ou l’Océanie pour 2038. Comme l’Australie appartient à la Confédération asiatique, les États-Unis apparaissent aujourd’hui comme les favoris naturels. L’Allemagne espère néanmoins que la FIFA pourrait adapter cette règle, ce qui ouvrirait la voie à une candidature européenne, potentiellement aux côtés de la France.