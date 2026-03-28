OM : les mots de Frank McCourt sur le départ de Pablo Longoria

Fragilisé et mis en retrait de son poste de président de l’OM le 19 février dernier, Pablo Longoria a officiellement quitté le club ce lundi, comme annoncé par l’OM par le biais d’un communiqué. Dans un entretien accordé au JDD ce samedi, le propriétaire du club, Frank McCourt, a été invité à commenter le départ de l’Espagnol qui était arrivé à Marseille six ans plus tôt. Mais l’Américain ne s’est pas montré très bavard.

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«Le départ de Longoria ? Ces moments ne sont jamais faciles car on développe forcément une relation personnelle sur la durée. Je ne souhaite donc pas commenter ce sujet», s’est contenté le boss de l’OM, qui a par ailleurs confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison.