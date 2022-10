Liga Portugal : Benfica facile face à Rio Ave avant Paris

Trois jours après avoir partagé les points avec le PSG (1-1), à l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, et à quatre jours d'un déplacement au Parc des Princes pour disputer la joute retour (mardi, 21h), Benfica se replongeait dans les affaires courantes. À l'Estadio da Luz, les troupes de Roger Schmidt, leader de Liga Portugal, croisaient le fer avec une formation de Rio Ave installée à la 11e place. Les Lisboètes, se sont fait surprendre d'entrée. Abdul-Aziz Yakubu a profité des largesses de Mihailo Ristic pour offrir à Fabio Conceição l'ouverture du score (0-1, 6e). Mais la réaction n'a pas tardé à arriver. Sur un mouvement à trois, initié par João Mario, sur lequel Enzo Fernandez s'est montré altruiste, Gonçalo Ramos a égalisé de près (1-1, 13e).

Six minutes plus tard, c'est grâce à l'un des buts gag de l'année, signé du malheureux gardien brésilien Jhonathan, que Benfica a pris l'avantage (2-1, 19e). Dans les arrêts de jeu du premier acte, Gonçalo Ramos, encore lui, s'est offert un doublé - enchaînement contrôle cuisse droite, frappe extérieur du gauche - pour porter le score à 3-1 à la pause. Dans le deuxième acte, l'attaquant croate Petar Musa, transfuge de Boavista, s'est offert son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il est venu couper un centre de Mihailo Ristic et porter le score à 4-1 (62e). En fin de match, d'une sublime frappe du pied droit, déclenchée en dehors de la surface, Guga a permis à Rio Ave de réduire l'écart (4-2, 86e). Avec ce succès, le huitième en neuf matches disputés cette saison (1 nul), Benfica assoit sa place de leader, trois points devant Porto.