Daniel Riolo réagit au courrier envoyé par Kylian Mbappé

Via un courrier adressé ce lundi après-midi au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu’il n’activerait pas l’année supplémentaire prévue dans son contrat. De quoi mettre la pression sur ses dirigeants. Invité à réagir sur cette annonce, Daniel Riolo, présent dans l’After sur RMC, n’a pas caché sa stupéfaction. «C’est un tremblement de terre. On est dans une énorme affaire. Le PSG ne s’attendait pas à recevoir cette lettre aujourd’hui». Avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«C’est une sorte de petite déclaration de guerre. Ils sont atterrés au club là. Ça remet également en cause le travail de Luis Campos, qui est venu avec la mission de garder Mbappé et d’obtenir le fait qu’il reste au club. Un an après, au moment où Campos est soi-disant l’homme qui doit tout reconstruire, avec l’idée sous-entendue de faire plaisir à Mbappé, le club reçoit la lettre comme quoi l’option supplémentaire n’existe plus, c’est un réel choc. C’est un rocher dans le jardin de Campos là».

À lire

PSG : Nasser Al-Khelaifi fou de rage contre Kylian Mbappé et Luis Campos !