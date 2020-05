MU : Jesse Lingard epoustouflé par Zlatan Ibrahimovic

Partout où il est passé, Zlatan Ibrahimovic a gagné et impressionné. Jesse Lingard peut le confirmer, lui qui a côtoyé le géant suédois entre 2016 et 2018 à Manchester United. Dans une interview pour beIN Sports, le joueur formé à MU s'est exprimé sur l'impact qu'a eu Ibra sur les performances du club mancunien. «Il avait cette mentalité de vainqueur et cela nous a poussés à nous motiver à remporter de nombreux trophées. Peu de gens ont eu cet effet. Il avait déjà joué dans de grands clubs», a-t-il déclaré.

Jesse Lingard a également souligné le rôle de l'ancien joueur du PSG sur sa progression et celle des autres jeunes éléments de MU à l'époque. « Il est venu à Man Utd et a dit qu'il voulait gagner des trophées. À cette époque, j'étais un jeune joueur, Marcus Rashford était jeune aussi, dès que nous avons remporté ce premier trophée (le Community Shield en 2016, ndlr), nous avons eu faim de victoires. » Lors de son passage à MU, Zlatan Ibrahimovic aura également remporté la Coupe de la Ligue anglaise et la Ligue Europa en 2017, qui restent les derniers titres du club ...

