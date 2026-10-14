Erling Haaland est fasciné par deux joueurs du PSG

Alors qu’il affronte le Paris Saint-Germain ce soir en Ligue des Champions, Erling Haaland espère aider Manchester City à l’emporter face aux doubles champions d’Europe en titre. Ce qui n’empêche pas l’attaquant norvégien d’apprécier les Rouge et Bleu, leur jeu et surtout deux de leurs joueurs.

La suite après cette publicité

« Ils sont excellents en Ligue des Champions et en Ligue 1. Ils sont champions depuis de nombreuses années et champions d’Europe deux fois de suite, ce qui n’est pas commun. Ils ont des joueurs incroyables et jouent un football exceptionnel. Toute l’équipe est spéciale, particulièrement les latéraux avec leurs déplacements constants. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont vraiment fascinants à regarder. J’ai déjà joué contre eux, j’ai perdu », a-t-il déclaré au micro de Canal+.