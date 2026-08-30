Atlético : Julián Álvarez fait son retour à l’entraînement

Julián Álvarez a fait son retour à l’entraînement collectif de l’Atlético de Madrid ce dimanche, après plusieurs jours d’absence liés, selon le club, à une indisposition. L’attaquant argentin avait notamment manqué la rencontre remportée par les Colchoneros face au Séville FC (1-3). Son retour intervient alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite et que son avenir reste toujours aussi incertain…

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🚨| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Julian Alvarez has RETURNED to group training with Atlético Madrid. [@mundodeportivo] 🔴 pic.twitter.com/Idk0T6hBoZ — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 30, 2026

Le FC Barcelone demeure la destination privilégiée par le joueur, mais l’Atlético continue de fermer la porte à un départ vers la Catalogne. Dans le même temps, Arsenal reste attentif à sa situation, malgré le refus d’Álvarez de rejoindre un autre club que le Barça. À quelques jours de la fermeture du marché, le dossier reste donc totalement ouvert, tandis que le retour du joueur sur les terrains ajoute un nouveau chapitre à un feuilleton particulièrement tendu.