Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire se voit déjà aller très loin !

Hier soir, ce ne sont pas les Eagles de Jalen Hurts qui ont enflammé Philadelphie, mais bien les Éléphants de la Côte d’Ivoire. Dans ce choc du groupe E face à l’Equateur, particulièrement équilibré, les Africains l’ont emporté en toute fin de partie (1-0), grâce à un but d’Amad Diallo. Ils signent au passage une excellente opération sur le plan comptable, et ils étaient logiquement très heureux au coup de sifflet final.

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Sur les réseaux sociaux, les joueurs de la sélection ivoirienne ont ainsi partagé de nombreuses scènes de joie et de liesse dans les vestiaires. Mais surtout, alors qu’ils vont défier l’Allemagne samedi soir pour leur deuxième match dans la compétition, les Ivoiriens ont fait passer des messages devant les médias. Ils ne sont clairement pas là pour faire de la figuration et ils comptent aller loin dans la compétition.

Les Ivoiriens veulent marquer l’histoire

« On voulait commencer en beauté. On est venus représenter 33 millions d’habitants, on joue pour nos familles, nos amis et nos proches. (…) On n’est pas venus pour participer, on est venus pour marquer l’histoire et aller le plus loin possible », a par exemple lancé Yan Diomande, dans des propos repris par Afrik-Foot. « On est venu ici pour écrire l’histoire. C’est la première compétition mondiale pour chacun de nous… On est supermotivés et on était préparés mentalement depuis le match contre la France. On est très heureux de cette victoire, mais ça ne s’arrête pas là : il y a deux prochains matchs que l’on veut aborder avec la même mentalité », a de son côté lancé Amad Diallo.

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Emerse Faé, le sélectionneur national, a lui aussi affiché de sacrées ambitions : « on veut finir premiers de cette poule. On n’était pas les favoris au départ, mais on a l’opportunité samedi d’obtenir notre billet pour le second tour, et puis en plus de ça d’être assurés d’être premiers, donc on va jouer notre chance à fond ». Il faut dire que la Côte d’Ivoire n’avait plus gagné en Coupe du Monde depuis 2014, et avait manqué les deux derniers rendez-vous mondialistes. Boostée et portée par sa jeunesse dorée, la sélection africaine compte faire mal à plus d’un favori. L’Allemagne est prévenue.