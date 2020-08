Le clan de Lautaro Martinez met fin aux espoirs du Barça mais...

« Le Barça s'est entretenu avec l'Inter et Lautaro pendant plusieurs semaines, mais les pourparlers sont (aujourd'hui) arrêtés d'un commun accord avec l'Inter. La situation n'invite pas à de gros investissements. » La semaine dernière, Josep Bartomeu avait prévenu les supporters que la période n'invitait pas vraiment à sortir le carnet de chèques. Le Barça est en plus en difficultés financières et cherche surtout à dégraisser son effectif, et sa masse salariale pour la saison prochaine.

Le rêve de voir Lautaro Martinez (22 ans) garnir les rangs catalans prend fin. C'est aussi ce que dit l'agent de l'attaquant argentin dans les colonnes de Sport ce dimanche. D'après Alberto Yaqué, le joueur restera à l'Inter cet été. « Le transfert de Lautaro fait beaucoup parler dans les médias. Aujourd'hui, il a encore trois ans de contrat avec l'Inter et il est très bien là où il est. Lautaro a toujours la Ligue Europa à disputer et j'espère qu'il pourra aller avec l'Inter jusqu'au bout. Actuellement, c'est l'essentiel. »

Lautaro Martinez prêt à attendre 2021

Pour cet été, il faut sans doute oublier néanmoins dans un futur plus lointain, la possibilité de voir l'international (17 sélections, 9 buts) débarquer en Catalogne existe. Toujours dans le même article de Sport, Alberto Yaqué précise que les négociations ne sont pas rompues entre le Barça et l'Inter. Les dirigeants nerazzurri ont fixé des exigences. Ils souhaitent récupérer 70 M€ et Junior Firpo, le latéral gauche dont les Blaugranas aimeraient se débarrasser dès cet été.

Pour atteindre cette somme, le Barça devra d'abord vendre, notamment devant puisque les attaquants sont déjà nombreux (Suarez, Griezmann, Braithwaite). Mundo Deportivo rappelait d'ailleurs cette semaine qu'un départ de l’Uruguayen pouvait être l'unique condition pour faire venir Lautaro Martinez. Ce n'est pas encore au programme, d'autant qu'il lui reste un an de contrat avec une possibilité de prolonger en fonction de ses performances. Martinez, auteur de 14 réalisations en Serie A cette saison est lui prêt à attendre 2021 puisque, toujours selon Sport, il tient déjà un accord avec le Barça.