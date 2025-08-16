Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

AS Monaco : Maghnes Akliouche met fin aux rumeurs

Par Allan Brevi
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp

Après la victoire de l’AS Monaco contre Le Havre (3-1), Maghnes Akliouche a choisi de clarifier son avenir au micro de la Ligue 1+. Le milieu de terrain monégasque, courtisé par des clubs européens depuis le début du mercato, a été catégorique : « Je suis là, à Monaco » Par cette déclaration, Akliouche confirme sa volonté de rester fidèle à la Principauté et de continuer à progresser au sein de son club formateur, en disputant la Ligue 1, mais aussi la C1.

La suite après cette publicité
L1+
🎙️ Maghnes Akliouche : « Je suis là, à Monaco. »

Le milieu de terrain monégasque éteint les rumeurs sur son avenir hors de la Principauté 👑

#ASMHAC
Voir sur X

Souvent annoncé sur les tablettes de grands clubs, comme Manchester City ou encore le Barça, notamment après ses performances remarquées en Ligue des Champions, Akliouche envoie un message clair : malgré l’intérêt des grands clubs, il reste pleinement concentré sur Monaco et les objectifs collectifs de l’équipe. Une décision qui ravira les supporters et rassurera l’encadrement monégasque sur la stabilité de son effectif pour la suite de la saison. Fin du feuilleton.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier