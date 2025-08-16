AS Monaco : Maghnes Akliouche met fin aux rumeurs

Après la victoire de l’AS Monaco contre Le Havre (3-1), Maghnes Akliouche a choisi de clarifier son avenir au micro de la Ligue 1+. Le milieu de terrain monégasque, courtisé par des clubs européens depuis le début du mercato, a été catégorique : « Je suis là, à Monaco » Par cette déclaration, Akliouche confirme sa volonté de rester fidèle à la Principauté et de continuer à progresser au sein de son club formateur, en disputant la Ligue 1, mais aussi la C1.

La suite après cette publicité

Souvent annoncé sur les tablettes de grands clubs, comme Manchester City ou encore le Barça, notamment après ses performances remarquées en Ligue des Champions, Akliouche envoie un message clair : malgré l’intérêt des grands clubs, il reste pleinement concentré sur Monaco et les objectifs collectifs de l’équipe. Une décision qui ravira les supporters et rassurera l’encadrement monégasque sur la stabilité de son effectif pour la suite de la saison. Fin du feuilleton.