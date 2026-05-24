Mercato : nouvelles révélations sur les plans du Real Madrid avec Michael Olise

« Il peut continuer de garder un œil sur Olise, car il ne l’aura jamais ». Les propos forts d’Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich, se sont répandus comme la poudre sur les réseaux sociaux et les médias. Le dirigeant bavarois était ainsi interrogé sur l’intérêt du Real Madrid et de José Mourinho pour Michael Olise. Le futur entraîneur madrilène était effectivement présent au stade lors de la finale de Coupe d’Allemagne pour - selon différents médias - observer l’international tricolore.

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Plus tôt cette saison, avant même qu’il ne soit question d’un retour de José Mourinho à Madrid, il avait été question d’un intérêt plus que prononcé des Merengues pour l’ancien de Crystal Palace. Une offre colossale de 165 millions d’euros avait même été évoquée, bien que démentie dans la foulée par le Bayern. Marca en dit un peu plus ce week-end.

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Le Real Madrid ne pense pas à Olise

On apprend que le voyage du Portugais en Allemagne n’avait rien à voir avec Olise. Il était juste invité par Adidas, et son voyage s’inscrivait dans le cadre d’une série d’évènements publicitaires et promotionnels avec l’équipementier allemand. Le Special One n’était pas du tout là pour superviser Michael Olise, ni quelconque autre joueur de ce duel entre le Bayern Munich et Stuttgart, remporté par la bande d’Harry Kane sur le score de 3-0.

De plus, le journal espagnol précise que même si c’est un joueur logiquement apprécié à Madrid, le Real n’a aucune intention de tenter quoi que ce soit pour Olise. Il n’y a aucune discussion ni contacts en cours pour Olise, et le Real Madrid ne tentera rien cet été, sauf revirement de situation. Au vu des récentes déclarations des dirigeants du Bayern Munich au sujet de l’international tricolore, il semble de toute manière impossible de réussir à le recruter cet été…