Amicaux : le Maroc arrache le nul face à l’Equateur

Match amical de prestige à Madrid entre le Maroc et l’Equateur. Déjà parce que c’était l’occasion de découvrir la première composition d’équipe concoctée par le nouveau sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi, ensuite parce que l’Equateur est annoncé comme l’une des surprises à venir du prochain Mondial suite à sa deuxième place dans les qualifications zone Amérique du Sud, derrière l’Argentine. Enfin parce que les capitaines respectifs de ces deux sélections jouent ensemble au PSG, Achraf Hakimi et Willian Pacho. Autant de raisons de jeter un œil attentif sur cette rencontre, qui a accouché d’une première période décevante de la part des Lions de l’Atlas.

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Dominés par l’Equateur, les Marocains ont semblé désordonnés dans l’entrejeu, peut-être désorientés par les choix de Ouahbi, qui avait positionné Saibari en tant que numéro 9. Il a fallu attendre la deuxième période pour avoir plus d’action, avec un but de l’Equateur signé Yeboah à la 48e minute. Cela avait le mérite de réveiller les joueurs d’Ouahbi, enfin entreprenants. Et cela aboutissait à un penalty sifflé en faveur des Marocains, tiré et raté par El Aynaoui, mais repris victorieusement par Hrimat. Mais l’arbitre, avec l’aide de la VAR, annulait le but pour un pied de Hrimat trop avancé au moment du penalty. Le Maroc poussait pour égaliser et se montrait dangereux, mais butait sur la défense, redoutée, de l’Equateur. Jusqu’à l’égalisation d’El Aynaoui à la 88e minute, de la tête, sur un corner tiré par Hakimi. Une juste récompense après une deuxième période bien plus aboutie.