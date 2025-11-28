Liga : Getafe se relance face à Elche

Après deux défaites de suite, Getafe devait rebondir pour le compte de la 14e journée de Liga. C’est chose faite avec une courte, mais précieuse victoire face à Elche grâce à un ancien joueur de la Ligue 1.

La suite après cette publicité

C’est le milieu uruguayen Mauro Arambarri, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui a inscrit l’unique but du match. Grâce à ce succès, Getafe se relance et pointe à la 7e place du classement.