Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Liga : Getafe se relance face à Elche

Par Hanif Ben Berkane
Getafe @Maxppp
Getafe 1-0 Elche

Après deux défaites de suite, Getafe devait rebondir pour le compte de la 14e journée de Liga. C’est chose faite avec une courte, mais précieuse victoire face à Elche grâce à un ancien joueur de la Ligue 1.

La suite après cette publicité

C’est le milieu uruguayen Mauro Arambarri, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui a inscrit l’unique but du match. Grâce à ce succès, Getafe se relance et pointe à la 7e place du classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Getafe

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Getafe Logo Getafe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier