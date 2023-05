OL : Jean-Michel Aulas sort du silence

Jean-Michel Aulas ne s’était toujours pas exprimé publiquement depuis son départ du poste de président de l’OL en début de semaine. C’est chose faites en répondant sur Twitter à un post de l’Olympique Lyonnais dans lequel Wendie Renard exprimait un message de remerciement envers son ancien boss.

La suite après cette publicité

«Merci beaucoup Wendie, nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble, j’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL, et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition… Merci allez l’OL», a simplement commenté Aulas, qui a donc été remplacé par John Textor à son poste.

À lire

OL : la sortie ironique de Dejan Lovren sur une possible association Messi-Lacazette