Menu Rechercher
Commenter

La sortie franche de Medhi Benatia sur son avenir

Par Jordan Pardon
1 min.
Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM @Maxppp

Parti de l’OM en fin de saison dernière, Medhi Benatia s’est depuis tourné vers une carrière de consultant sur Canal+. Pour le moment, l’ancien international marocain semble en paix avec cette décision, et il n’a pas l’intention de retrouver un poste à responsabilité visiblement. C’est ce qu’il a révélé dans l’émission Menu Latour sur Canal+.

La suite après cette publicité

« Non à l’heure actuelle, je me concentre uniquement sur mon match de padel et sur ma prochaine émission (sur Canal). Le jour où je serai prêt à repartir sur un travail comme Milan, je te le dirai. Malgré les bruits, je suis très content de ma vie de "retraité". »

Pub. le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Marseille
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia

En savoir plus sur

Marseille Logo Marseille
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia Medhi Amine El Mouttaqi Benatia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier