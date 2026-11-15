La sortie franche de Medhi Benatia sur son avenir

Parti de l’OM en fin de saison dernière, Medhi Benatia s’est depuis tourné vers une carrière de consultant sur Canal+. Pour le moment, l’ancien international marocain semble en paix avec cette décision, et il n’a pas l’intention de retrouver un poste à responsabilité visiblement. C’est ce qu’il a révélé dans l’émission Menu Latour sur Canal+.

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« Non à l’heure actuelle, je me concentre uniquement sur mon match de padel et sur ma prochaine émission (sur Canal). Le jour où je serai prêt à repartir sur un travail comme Milan, je te le dirai. Malgré les bruits, je suis très content de ma vie de "retraité". »