Manchester City : la superbe passe décisive de Rayan Cherki pour Erling Haaland

Ce dimanche, Rayan Cherki est titulaire avec Manchester City. Laissé trop souvent sur le banc par Pep Guardiola, le crack formé à l’OL avait l’occasion de s’exprimer face à Bournemouth. Et après une belle entame de rencontre, l’international français de 22 ans a été décisif en moins de 20 minutes.

Très proche d’Erling Haaland, Cherki a hérité du ballon dans le rond central. Ayant toujours ce QI football au-dessus de la mêlée, le numéro 10 des Skyblues a lancé en profondeur l’attaquant norvégien de la tête. Face au but, Haaland ne s’est pas fait prier pour inscrire son 25e but de la saison et donner l’avantage aux Cityzens face aux Cherries.