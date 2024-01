Le gouvernement anglais va agir contre les propos de Joey Barton

Le ministre britannique des Sports, Stuart Andrew, a qualifié les commentaires de Joey Barton sur les femmes et le football féminin comme étant «dangereux» pour la société et a promis d’intervenir sur les plateformes de réseaux sociaux. S’adressant au comité restreint de la culture, des médias et du sport, Stuart Andrew a déclaré que le gouvernement «condamnait» les remarques de Barton et étudiait les moyens d’agir : «Ce sont des commentaires dangereux qui ouvrent les vannes aux abus et ce n’est pas acceptable. Mais je me méfie toujours un peu dans ces situations du fait que ce genre de personnes veulent de l’oxygène et je ne veux pas alimenter cela. Je souhaite témoigner de l’incroyable contribution que les femmes et les filles apportent au football et au sport en général dans ce pays».

Les attaques misogynes à répétition de Barton contre les femmes ont fait couler beaucoup d’encre en Angleterre. Il avait notamment qualifié les consultantes télé, Eni Aluko et Lucy Ward, de «Fred et Rose West du football», les comparant donc à ce couple de tueurs en série qui a violé, torturé et tué 12 jeunes femmes dans leur maison pendant plus presque 30 ans. Il les a également accusé de briser des mariages et de coucher pour aller de l’avant dans leur carrière. Il s’était par la suite justifié de combattre toutes les idées et les mouvements qui entacheraient son pays, notamment le wokisme. Sans club depuis le 26 octobre dernier lorsqu’il a été limogé de Bristol Rovers, Joey Barton est à la recherche d’un nouveau défi à entraîner.