Liga : l'Atlético fait une bonne opération contre le Betis Séville

Suite de la 11ème journée de Liga ce dimanche avec la belle affiche opposant le Betis Séville et l'Atlético Madrid, au stade Benito Villamarín. La première période a été marquée par un grand nombre de déchets dans le jeu des deux équipes. En effet, les joueurs de Manuel Pellegrini, comme ceux de Diego Simeone, rencontraient beaucoup de difficultés à cadrer leurs tentatives respectives. Un problème dans le dernier geste, à l'image de cette frappe de Luiz Henrique, sur un service de Borja Iglesias, qui est passée au-dessus de la transversale de Jan Oblak (31e). Quelques minutes plus tard, le coup franc d'Andrés Guardado a bien failli tromper le portier slovène mais ce dernier est resté vigilant pour la claquer en corner de la main gauche (43e). Côté Atlético, il est difficile de dégager grand chose de ce premier acte fade, hormis une frappe trop écrasée d'Alvaro Morata (29e) et un lob inefficient bien qu'inspiré d'Antoine Griezmann à 35 mètres (45e+3). A la pause, ce sont les Sévillans qui se montraient les plus entreprenants avec un total de huit tirs rarement dangereux.

En seconde mi-temps, les Verdiblancos ont commencé sur les chapeaux de roue avec un contre rapide parfaitement conclu par Luiz Henrique, mais l'arbitre Jesus Gil Manzano l'a finalement annulé avec l'aide la VAR pour une très légère position de hors-jeu (49e). Sur un corner tiré directement par Antoine Griezmann, les Colchoneros ont ouvert le score (54e). Une réalisation bien attribuée au Français puisqu'aucun joueur présent dans la surface n'a touché le ballon. Alors que les joueurs de Simeone installaient un faux rythme pour endormir leurs adversaires, Griezmann en a profité pour s'offrir un doublé sur une très belle combinaison collective avec Angel Correa. Une nouvelle réalisation qui a définitivement mis à l'abri son équipe. L'international tricolore affiche donc désormais cinq buts à son compteur en Liga cette saison. En fin de rencontre, Nabil Fekir, entré en jeu plus tôt en lieu et place de Guardado (75e), a sauvé l'honneur en inscrivant un superbe coup franc côté gardien (84e). C'est le premier revers (1-2) à domicile de la saison pour les Sévillans. Au classement, l'Atlético prend trois points et grimpe à la 3ème position du championnat, tandis que le Betis reste à la 5ème place et pourrait chuter en cas de victoire de Bilbao contre le Barça ce dimanche soir. Le weekend prochain, les Andalous se déplaceront dans le Pays Basque pour affronter la Real Sociedad. Les Madrilènes iront à Cadix dans le cadre de la 12ème journée.