OL : Marcelo détaille sa mission avec les jeunes

Après l'annonce de sa prolongation jusqu'en 2023, Marcelo s'est présenté face aux médias. «Je voulais dire merci à Dieu, le président, Juninho et Rudi (Garcia), ainsi que tout le monde qui tra aille dans le club et tous les joueurs avec lesquels on travaille tous les jours. On ne fait rien tout seul. Si j'ai prolongé, c'est que tous les gens ici m'aident beaucoup. Je suis très heureux de prolonger, pour continuer à travailler et me donner à 100% pour l'OL. Je suis sûr qu'on va arriver à un très haut niveau bientôt. Je fais tout pour me donner à 100% pour l'équipe et l'institution».

Le Brésilien, que Juninho veut aussi voir encadrer et former les jeunes de l'équipe, a évoqué cette mission : «à mon avis, Juninho a raison. Je suis là pour jouer au foot et aider le club à faire progresser les jeunes. J'ai joué plus de 500 matches en carrière. J'ai l'expérience pour aider les jeunes. C'est mon deuxième métier ici (rires). Je le faisais déjà. J'ai une bonne relation avec eux. J'espère les aider à progresser, c'est un point positif pour le club. Tous les jours, on est ensemble. On parle ensemble des choses sur le terrain. Parfois, je donne des conseils, ils écoutent. Des fois, j'écoute aussi. A 33 ans, on peut apprendre d'eux».