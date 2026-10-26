Ballon d’Or 2026 : les 10 finalistes sont désormais connus

Ce lundi 26 octobre, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu du côté de Londres. Pour le moment, le classement se dévoile et on connaît déjà les joueurs placés entre la 30e et la 11e place. Ainsi, on connaît par élimination désormais les 10 joueurs qui composent le top 10.

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On retrouve de sacrés prétendants avec les Bavarois Harry Kane et Michael Olise ou les Parisiens Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. Lamine Yamal est également là tout comme son coéquipier Rodri et l’octuple vainqueur Lionel Messi. Erling Haaland et Kylian Mbappé complètent le top 10.