Liga : l'Atlético de Madrid tombe à Alavés

Le Deportivo Alavés accueillait l'Atlético de Madrid à Mendizorroza pour le match d'ouverture de la 7ème journée de LaLiga. Les hommes de Diego Simeone ont subi leur première défaite en championnat (1-0), synonyme également du tout premier succès des Babazorros après six défaites consécutives. Les locaux peuvent remercier leur capitaine Victor Laguardia (1-0, 4e), auteur du seul but de la rencontre à la 3ème minute sur un bon corner repris au second poteau.

La suite après cette publicité

Après avoir concédé l'ouverture du score, les Colchoneros d'Antoine Griezmann, qui a disputé toute la rencontre pour la première fois depuis son retour à l'Atlético, n'ont pas su trouver la faille à cause d'un manque de justesse dans le dernier geste (1 tir cadré sur 13) face à un bloc adverse bien reculé et très compact. Les Madrilènes ne préparent pas de la meilleure des manières leur déplacement à San Siro pour affronter l'AC Milan en semaine en Ligue des Champions.

Le classement de la Liga