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Coupe du Monde

EdF : Bixente Lizarazu livre son onze titulaire pour le Mondial 2026

Par Allan Brevi
1 min.
Didier Deschamps et Bixente Lizarazu, toujours aussi proches ? @Maxppp

Champion du Monde 1998 aux côtés de Didier Deschamps, Bixente Lizarazu s’est projeté dans le rôle de sélectionneur ce dimanche matin sur le plateau de Téléfoot. Il a ainsi composé son onze type pour le Mondial 2026. S’il reconnaît la difficulté de l’exercice tant la richesse de l’effectif français est importante, l’ancien latéral a néanmoins tranché sur plusieurs choix forts, à commencer par l’installation de Lucas Digne au poste de latéral gauche, à la place de Théo Hernandez, jugé trop irrégulier.

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En défense centrale, il a opté pour une charnière William Saliba – Upamecano, avec Mike Maignan dans les cages. Lizarazu a également expliqué ses réserves concernant Ibrahima Konaté, qu’il estime parfois trop fébrile, tandis qu’il met en avant le profil défensif de Jules Koundé à droite. Au milieu de terrain, aux côtés d’Aurélien Tchouaméni, il a choisi Manu Koné, préférant son profil à celui d’Adrien Rabiot. Enfin, en attaque, il a composé un quatuor Désiré Doué - Ousmane Dembélé – Michael Olise – Kylian Mbappé, tout en soulignant une nouvelle fois la complexité de ses choix face à la densité offensive des Bleus.

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