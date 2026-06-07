EdF : Bixente Lizarazu livre son onze titulaire pour le Mondial 2026

Champion du Monde 1998 aux côtés de Didier Deschamps, Bixente Lizarazu s’est projeté dans le rôle de sélectionneur ce dimanche matin sur le plateau de Téléfoot. Il a ainsi composé son onze type pour le Mondial 2026. S’il reconnaît la difficulté de l’exercice tant la richesse de l’effectif français est importante, l’ancien latéral a néanmoins tranché sur plusieurs choix forts, à commencer par l’installation de Lucas Digne au poste de latéral gauche, à la place de Théo Hernandez, jugé trop irrégulier.

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Le onze type des Bleus selon @BixeLizarazu pour la Coupe du monde : votre avis ? 🇫🇷👀 pic.twitter.com/QOI2CPNJVt — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 7, 2026

En défense centrale, il a opté pour une charnière William Saliba – Upamecano, avec Mike Maignan dans les cages. Lizarazu a également expliqué ses réserves concernant Ibrahima Konaté, qu’il estime parfois trop fébrile, tandis qu’il met en avant le profil défensif de Jules Koundé à droite. Au milieu de terrain, aux côtés d’Aurélien Tchouaméni, il a choisi Manu Koné, préférant son profil à celui d’Adrien Rabiot. Enfin, en attaque, il a composé un quatuor Désiré Doué - Ousmane Dembélé – Michael Olise – Kylian Mbappé, tout en soulignant une nouvelle fois la complexité de ses choix face à la densité offensive des Bleus.