Olympique Lyonnais : le discours pessimiste de Rudi Garcia sur le mercato

C'est un petit séisme que vit l'Olympique Lyonnais. Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel d'arrêter le championnat compte tenu de la pandémie de coronavirus, le club termine la saison septième. Un classement peu reluisant qui l'empêchera de disputer la Coupe d'Europe pour la première fois depuis la saison 1996/1997. Un échec sur lequel les Rhodaniens ne souhaitent pas rester et la préparation du prochain exercice va s'accélérer lors des futures semaines. Comme la plupart des clubs, l'OL va vouloir se renforcer, mais va se heurter aux réalités du marché. La crise économique que subit le football va mettre un frein aux différentes négociations.

Invité de l'émission OL Night System sur OL TV, le coach rhodanien, Rudi Garcia a confirmé cette tendance : «il y a des lignes ou il faut améliorer l'équipe. Après le mercato va être compliqué pour de nombreuses équipes.» Bien entendu les mouvements déjà prévus ne seront pas perturbés. Lucas Tousart va bien partir au Hertha Berlin tandis que l'attaquant Tino Kadewere va arriver en provenance du Havre. Seule incertitude, Karl Toko Ekambi. Prêté par Villarreal cet hiver, l'ancien Angevin bénéficie de la confiance de son coach et de ses dirigeants. «On va essayer de lever l'arrivée de Karl Toko Ekambi et on va essayer de faire de notre mieux. Même si on ne peut pas recruter. On a au moins anticipé avec un bon mercato en hiver» souligne Rudi Garcia.

Loin d'être un club en danger, l'Olympique Lyonnais pourrait bien entendu se renforcer. Néanmoins, l'absence de Coupe d'Europe et la situation économique actuelle ne joue pas en faveur de l'Olympique Lyonnais. Cependant, s'il n'est pas optimiste sur le sens des arrivées, Rudi Garcia est plus confiant sur les départs. Selon lui, l'absence de compétitions européennes ne devrait pas être un problème, et ce malgré des joueurs qui ont de belles cotes (Aouar, Dembélé, Depay ...) :«il l y a des contrats, encore une fois les joueurs sont bien à Lyon, je n'ai pas d'interrogation dessus. Si on ne joue pas la Ligue des Champions en revanche ce sera peut-être un peu plus compliqué pour attirer des joueurs.»