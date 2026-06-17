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CdM 2026, Portugal : un pari insolite sur Ronaldo affole les bookmakers

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Portugal Rép. Dém. Congo

À quelques heures de l’entrée en lice du Portugal face à la RD Congo à la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo se retrouve au centre d’un pari pour le moins insolite. Sur la plateforme Polymarket, des milliers de parieurs misent sur la possibilité de voir l’attaquant portugais verser des larmes durant le tournoi, un scénario inspiré par son émotion après l’élimination de la Seleçao lors du Mondial 2022.

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Plus de 100.000 dollars auraient déjà été engagés sur ce pari atypique, qui attribue entre 69 et 70 % de chances à un épisode de larmes de CR7. Pour être validé, celui-ci devra toutefois se produire sur le terrain ou sur le banc de touche, avant, pendant ou après un match. Une cote aussi surprenante que révélatrice de l’attention toujours portée à la star portugaise de 41 ans.

Pub. le - MAJ le
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