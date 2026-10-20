PSG - FC Barcelone : les compositions officielles

Ce mardi, on dispute la troisième journée de la Ligue des Champions avec un sacré choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. À domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Hernandez en défense. Fabian Ruiz et Joao Neves composent l’entrejeu avec Vitinha un cran plus bas. Devant, Ousmane Dembélé est en attaque avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia à ses côtés.

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De leur côté, les Blaugranas s’articulent dans un 4-3-3 avec Joan Garcia dans les cages derrière Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin et Joao Cancelo. Le milieu de terrain est assuré par Pedri, Dani Olmo et Marc Bernal. Devant, Raphinha est soutenu par Lamine Yamal et Anthony Gordon.

Les compositions

Paris Saint-Germain :

FC Barcelone :