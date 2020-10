OM : le coup de gueule des South Winners

L'OM a très mal entamé sa campagne de Ligue des Champions avec deux défaites, une initiale face à l'Olympiacos et une deuxième face à Manchester City. Si la première a laissé des regrets, la seconde, incontestable, a surtout montré des Olympiens résignés face à la supériorité des Mancuniens. Ce qui n'a pas manqué d'agacer copieusement les supporters, tristement absents du stade en raison de la pandémie de coronavirus. Alors, c'est d'un communiqué que le groupe de supporters des South Winners a décidé de secouer les troupes, pour exprimer leur colère.

« Ce à quoi nous avons assisté devant nos écrans est tout simplement inadmissible et indigne de nos valeurs et de notre OM. Ça fait zumba, cafew, cafew carnaval' au Parc et c’est heureux, mais la saison ne s’arrête pas à ce seul match, que ce soit bien clair pour tout le monde! La direction, le staff et en tout premier lieu les joueurs se doivent de respecter et d’honorer notre institution et tous ses supporters, car cette prestation catastrophique contre les Anglais est tout simplement affligeante et écœurante. (…) Les fautes sont largement partagées, et André Villas-Boas, avec des choix douteux, ne pourra seul assumer ce désastre. Il semble, pour l’instant, avoir perdu de sa superbe, mais les joueurs ne sauraient être exemptés de sévères critiques et doivent impérativement se ressaisir, et très vite! Les pseudos stars qui se répandent dans la presse, revendiquent et prétendent à certaines choses, doivent assumer leurs propos et leurs salaires, et être irréprochables sur le terrain. A l’OM, le maillot on l’aime et on le mouille, ou on se casse s’il est trop lourd à porter. Tout le peuple marseillais sera derrière vous si vous respectez ces valeurs et montrez que vous êtes des hommes, peu importe le résultat. On peut perdre contre plus fort que soi, mais pas en abdiquant avant de rentrer sur le rectangle vert », peut-on notamment lire. L'OM se déplace mardi prochain sur la pelouse de Porto.